В Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО

Уряд запропонував змінити деякі військові звання в Україні. Це потрібно, аби вони відповідали стандартам Північноатлантичного альянсу.

Відповідне рішення урядовці розглянули під час засідання Кабінету Міністрів 29 вересня.

Важливо За стандартами НАТО: на Львівщині тривають українсько-американські військові навчання

Зокрема, мовиться про спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту (СЦЗ). Так, Кабмін пропонує таке:

молодший сержант і сержант СЦЗ замінити на одне — сержант СЦЗ;

старший сержант СЦЗ та старшина СЦЗ – майстер-сержанта СЦЗ;

прапорщик СЦЗ та старший прапорщик СЦЗ – головий майстер-сержант СЦЗ.

Такі пропозиції були внесені в законопроєкт щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив уряд.

Наскільки українське військо відповідає стандартам НАТО

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що одним з важливих напрямків роботи у ЗСУ є перехід на стандарти НАТО. У цьому нашим Збройним силам допомагають країни-партнери, які готують українських військових до ведення бойових дій за методиками Альянсу.

Дійсно, перехід українського війська до структур НАТО – це один із найважливіших елементів масштабних змін, які сьогодні реалізуються у ЗСУ. Сьогодні йде удосконалення та організація взаємодії та управління у створенні цих вертикалей,

– зауважив Наєв.

Аби забезпечити сумісність зі збройними силами НАТО, в українській армії залучають іноземних інструкторів. Таким чином українські підрозділи роблять відповідними до стандартів Альянсу.