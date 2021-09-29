В Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Уряд запропонував змінити деякі військові звання в Україні. Це потрібно, аби вони відповідали стандартам Північноатлантичного альянсу.
Відповідне рішення урядовці розглянули під час засідання Кабінету Міністрів 29 вересня.
Важливо За стандартами НАТО: на Львівщині тривають українсько-американські військові навчання
Зокрема, мовиться про спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту (СЦЗ). Так, Кабмін пропонує таке:
- молодший сержант і сержант СЦЗ замінити на одне — сержант СЦЗ;
- старший сержант СЦЗ та старшина СЦЗ – майстер-сержанта СЦЗ;
- прапорщик СЦЗ та старший прапорщик СЦЗ – головий майстер-сержант СЦЗ.
Такі пропозиції були внесені в законопроєкт щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив уряд.
Наскільки українське військо відповідає стандартам НАТО
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що одним з важливих напрямків роботи у ЗСУ є перехід на стандарти НАТО. У цьому нашим Збройним силам допомагають країни-партнери, які готують українських військових до ведення бойових дій за методиками Альянсу.
Дійсно, перехід українського війська до структур НАТО – це один із найважливіших елементів масштабних змін, які сьогодні реалізуються у ЗСУ. Сьогодні йде удосконалення та організація взаємодії та управління у створенні цих вертикалей,
– зауважив Наєв.
Аби забезпечити сумісність зі збройними силами НАТО, в українській армії залучають іноземних інструкторів. Таким чином українські підрозділи роблять відповідними до стандартів Альянсу.Зверніть увагу! Нещодавно в армії України заявили, що вже запровадили понад 300 стандартів НАТО. Здебільшого вони запрацювали у воєнній політиці, стратегічному плануванні, розвідці, бойових діях та операціях.