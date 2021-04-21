В Україні інвентаризують ліси: уряд затвердив порядок процедури

Кабмін України затвердив порядок проведення загальної інвентаризації лісів. За словами глави уряду Дениса Шмигаль, дані збиратимуть щорічно протягом наступних 5 років.

Шмигаль вважає, що це дасть змогу отримати вичерпну інформацію про якість та кількість лісів на українській території. Таким чином, і держава, і громадськість зможуть дізнатись про їхній стан.

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Останній державний облік лісів проводили ще у 2011

Це дуже важливий проєкт для стратегічного планування, для екології, для лісового господарство та для майбутнього нашої держави,

– написав Шмигаль.

Останній державний облік українських лісів, повідомив прем'єр, проводився ще десятиліття тому – у 2011 році.

У грудні уряд обмежив суцільну вирубку лісів Карпат

Зазначимо, що у грудні 2020 року уряд ухвалив рішення про обмеження суцільної вирубки лісів на схилах Карпат. Подекуди рубати дерева можна лише у лісах штучного походження.



У Кабміні наголосили: це дозволить зберегти важливі дерева, навіть якщо вони і підпадають під критерії санітарної вирубки. Також разом з ухваленням цього рішення урядовці пообіцяли застосовувати сучасні європейські підходи до збереження деяких порід дерев.