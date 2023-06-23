В України та Ізраїля є спільний інтерес, який їх зближує

У інтерв'ю для ізраїльських медіа Андрій Єрмак підкреслив, що в Україні очікують, що керівництво Ізраїля засудить антисемітські висловлювання Владіміра Путіна.

Ізраїль мав би відреагувати на базікання Путіна

Російський президент під час свого недавнього виступу на Петербурзькому економічному форумі назвав Володимира Зеленського "ганьбою українського народу".

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Путін неодноразово дорікав Зеленському, що той будучи етнічним євреєм за походженням, прикриває українських "нацистів", які борються з Росією і "намагаються змінити" історію Другої світової війни.

Ці звинувачення Путіна, які ніколи й нічим не підтверджувалися, є класичним антисемітським випадом. За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, саме ізраїльський уряд мав би відреагувати на ці слова Путіна.

Єрмак, який нагадав ізраїльським журналістам про власне єврейське походження, підкреслив, що Ізраїль мав би приєднатися до держав, які допомагають Україні зброєю та технологіями у її протистоянні з Росією. Зокрема, Ізраїль міг би допомогти Україні боротися з іранськими дронами, які останнім часом стали чи не найголовнішою зброєю Росії для обстрілу мирних українських міст та сіл.

Наразі уряд Ізраїля утримується від таких рішень, обґрунтовуючи це уявленнями про власну безпеку з погляду стосунків з Росією. Адже Кремль контролює сусідню Сирію та допомагає диктаторському режиму Башара Асада. Ще один важливий партнер цього режиму – це Іран. Можна сказати, що російсько-іранське співробітництво у Сирії допомогло обом країнам стати ефективними партнерами у війні проти України. Це вже наближує інтереси України до інтересів Ізраїля.

Ізраїль хоче бути посередником у переговорах, але є нюанс

Також було сказано, що, на жаль, прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу досі не відвідав українську столицю, у якій побувало чимало світових лідерів. Нетаньягу після свого обрання очільником ізраїльського уряду підкреслював, що готовий стати посередником між Росією та Україною, якщо буде така потреба. Очевидно, що ізраїльський прем'єр, як досвідчений політик, хотів би бути учасником реального, а не ілюзорного переговорного процесу.

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Зараз ясно, що перспективи переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни виглядають суто теоретично. Путін впевнений у своїй перемозі над ненависною державою і в тому, що українські землі будуть приєднані до Росії у результаті довгої війни на виснаження України, до якої готовий і він, і більшість росіян.

Водночас Україна впевнена у необхідності звільнення всіх своїх територій від російських загарбників. Лише після цього – до переговорного процесу. Такі діаметрально протилежні позиції сторін роблять війну справжнім екзистенційним конфліктом 21 століття без будь-якого шансу на врегулювання в осяжному майбутньому.