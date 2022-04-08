В Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ

За даними російських ЗМІ у війні проти України загинули 55 десантників 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку. Кількох із них навіть вдалося ідентифікувати.

У мережі з'явилося відео з портретами десантників з чорними стрічками. ЗМІ з'ясували, що це десантники полку, який відзначав Путін.

Зауважте ЗСУ захопили пункт управління "елітною" 83-ю російською бригадою

Кількох загиблих ідентифікували

Серед загиблих – командир полку та кілька командирів роти. Однак ідентифікувати вдалося лише 9:

Костянтин Зізевський – командир полку, полковник. Про його смерть повідомили 5 березня;

Олександр Лисенко – командир розвідувальної роти, про його смерть повідомили 1 березня;

Нермагомед Гаджимагомедов – командир танкової роби, старший лейтенант. Про смерть повідомили 26 лютого;

Євген Іванов – командир десантно-штурмового загону, капітан. Про смерть повідомили 11 березня;

Сергій Тисячний – старший прапорщик. Про смерть повідомили 13 березня;

Дмитро Павшенко – єфрейтор. Про смерть повідомили 4 березня;

Владислав Садиков – старший лейтенант. Поховали 10 березня.

Андрій Соловйов – старший прапорщик. Про смерть повідомили 6 березня;

Анатолій Воробйов – старший розвідник. Про смерть повідомили 8 березня.

Десантники цього полку брали участь у Другій чеченській війні. Тоді загинули 54 десатники.

Фото загиблих російських десантників: дивіться відео

Цікаво – секрет чорнобаївських "Ураганів": дивіться відео