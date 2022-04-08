В Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ
8 квітня 2022 , 01:04Читать новость на русском
За даними російських ЗМІ у війні проти України загинули 55 десантників 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку. Кількох із них навіть вдалося ідентифікувати.
У мережі з'явилося відео з портретами десантників з чорними стрічками. ЗМІ з'ясували, що це десантники полку, який відзначав Путін.
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Кількох загиблих ідентифікували
Серед загиблих – командир полку та кілька командирів роти. Однак ідентифікувати вдалося лише 9:
- Костянтин Зізевський – командир полку, полковник. Про його смерть повідомили 5 березня;
- Олександр Лисенко – командир розвідувальної роти, про його смерть повідомили 1 березня;
- Нермагомед Гаджимагомедов – командир танкової роби, старший лейтенант. Про смерть повідомили 26 лютого;
- Євген Іванов – командир десантно-штурмового загону, капітан. Про смерть повідомили 11 березня;
- Сергій Тисячний – старший прапорщик. Про смерть повідомили 13 березня;
- Дмитро Павшенко – єфрейтор. Про смерть повідомили 4 березня;
- Владислав Садиков – старший лейтенант. Поховали 10 березня.
- Андрій Соловйов – старший прапорщик. Про смерть повідомили 6 березня;
- Анатолій Воробйов – старший розвідник. Про смерть повідомили 8 березня.
Десантники цього полку брали участь у Другій чеченській війні. Тоді загинули 54 десатники.
Фото загиблих російських десантників: дивіться відео
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