Мінус російська "шишка": в Україні ліквідували начальника шпигунів окупантів

В Україні ліквідували начальника російських шпигунів, Не він перший, не він останній, звісно, але не порадіти успіхам ЗСУ ми не можемо.

Йдеться про керівника розвідки – заступника начальника штабу з розвідки 12 гвардійської окремої інженерної бригади Центрального військового округу Росії – Євгена Швалєва.

Сьогодні У Росії неочікувано помер ще один генерал: він був представником країни при НАТО

"Швалєв Євген успішно демобілізований", – прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

В Росії, до слова, підтвердили загибель Швалєва.

Швалєв уродженець Чишмінського району Башкортостану, на батьківщині його проводжали в останню дорогу в п'ятницю, 23 грудня.



Російського розвідника Швалєва уже поховали / Фото росЗМІ

Зауважимо, що разом із Швалєвим "демобілізовано" також старшого лейтенанта Ніколая Тюкпеєва та лейтенанта Саїдула Курбанова.

Ліквідовані окупанти-лейтенанти:

Це при тому, що лише нещодавно ЗСУ повідомили про ліквідацію двох капітанів російської армії: Владіміра Дегтяренка і Стєпана Полєтаєва.

Втрати ворога колосальні

На Донецькому напрямку супротивник зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що станом на 25 грудня загальні втрати російської армії в Україні становлять 102 050 окупантів.

Лише за поточну добу ЗСУ ліквідували 620 загарбників. І так буде з кожним, хто посміє зазіхнути на незалежність нашої країни.