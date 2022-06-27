В Україні ліквідували російського майора, причетного до бомбардувань із Су-34

Українські захисники знищили чергового російського майора, який причетний до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно-космічних сил Равіль Гаттаров.

Майора "денацифікували"

Про те, що його офіційно "денацифікували" й "демілітаризували", повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у твітері.

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Про смерть російського пілота заговорили на його батьківщині. Зазначається, що Гаттаров був уродженцем Челябінської області.

Російська служба BBC пише, що Гаттаров загинув ще на початку повномасштабного вторгнення, одна тіло передали рідним лише зараз, аж через 4 місяці.

Гаттаров бомбардував Чернігів

За повідомленнями російських телеграм-каналах, окупанта поховали 25 червня у селі Халітове Кунашакського району.

Проводили в останній путь Равіля Гаттарова, який загинув під час "спеціальної воєнної операції" Росії в Україні. Равіль Романович був майором, льотчиком,

– йдеться в пості.

Відомо, що Гаттаров був льотчиком штурмовика СУ-25 ворожих збройних сил і бомбардував Чернігів.

Втрати ворога колосальні

Станом на 27 червня українські захисники ліквідували 35 тисяч окупантів. Однак, дані можуть бути неточними через інтенсивність боїв.

Ворог зазнає втрат серед офіцерського складу. Лише за останній час у напрямку Сєвєродонецька ЗСУ ліквідували двох офіцерів: