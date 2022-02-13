В Україні лише 2 жовтих області – решта або в червоній, або наближаються до неї

13 лютого 2022 , 15:49
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Джерело:

МОЗ

Станом на ранок 13 лютого в Україні лише 2 області залишились у жовтій карантинній зоні. Решта регіонів стали "червоними" та "помаранчевими".

Декілька днів "жовтою" була лише Полтавщина, але тепер ситуація дещо покращилась у Харківській області. Тепер показники у цьому регіоні теж відповідають показникам жовтого рівня епіднебезпеки. 

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Декілька днів поспіль в Україні була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів уже два. Показники покращились у Харківській області.

Які області перебувають у червоній зоні:

  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька.

Решта регіонів у помаранчевій карантинній зоні. Якщо ситуація там погіршуватиметься, їх переведуть до червоної.


Рівні епіднебезпеки в Україні / Графіка МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні: остання статистика

Джерело: МОЗ

  • За минулу добу, 12 лютого, в Україні виявили 24 518 нових хворих на COVID-19. 
  • Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.
  • Загалом від початку пандемії в країні виявили 4 525 700 випадків зараження коронавірусом. 3 779 057 пацієнтів вже одужали, але 102 808, на жаль, не змогли подолати хворобу.
Автор: Анастасія Кушпіт