По всій Україні лунає масштабна повітряна тривога: у наш простір зайшли ракети

В Україні 1 травня розпочалась масштабна повітряна тривога. Попередньо, ворог запустив ракети.

Моніторингові групи повідомляють, що мінімум 5 бортів ворожої авіації "відстрілялись". У багатьох областях вже оголошено повітряну тривогу. Детальніше про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.

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Monitor повідомляє, що вже чисто. Однак, до відбою тривоги перебувайте в укриттях.За даними моніторингових груп, залишилося ще декілька цілей над Хмельницькою та Житомирською областями.Monitor повідомляє, що триває бойова робота по знищенню залишків. До відбою перебувайте в укриттях. Ще є загроза флоту, та регіональних ЗРК/ОТРК.У мережі повідомляють, що Ту-95 остаточно відлетіли від пускових рубежів.Андрій Єрмак знову відзначив роботи ППО.У Київській області чули повторні вибухи, гучно також на Харківщині.Загроза для Хмельниччини, Києва та Київщини, Донеччини та Дніпропетровщини.Дніпро і Павлоград, активний рух весь цей час.Повітряні цілі помітили на Житомирщині, Київщині та західніше.Борти стратегічної авіації відходять від рубежів пуску ракет.Також повідомляють про вибухи під Києвом і на Сумщині.На Дніпропетровщині повідомляють про кілька вибухів.Ракети у бік Дніпропетровщини.Загроза Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька області.Київська ОВА попередила про загрозу ракетного удару. Перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін.Наразі загроза Київська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Черкаська області.Попередньо, заходить друга група ракет.Очільники обласних ОВА та Офіс Президента попередили, що загроза серйозна, тривогу не ігнорувати.Повідомляють, що ракети летять у бік центральних областей.Єрмак закликав подбати про свою безпеку та не видавати роботу ППО.За даними моніторингових груп, є цілі у повітряному просторі України в напрямку Черкащини, Сумщини та Полтавщини.Зафіксовано рух ракет у бік Черкас.Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України на Сумщині.Захід України – теж ракетна небезпека. Наразі повітряна тривога лунає у всіх регіонах.



Тривога лунає по всій Україні / Скриншот

Повторних пусків немає. Радіограми зараз звітують про попередні запуски, які вже відбулись.Попередньо, борти Ту-95мс здійснили пуски та відзвітували про це наземному диспетчеру. Наразі неможливо визначити імітаційні це пуски чи ні. Повторні команди на пуски періодично продовжуються, зазвичай по одній.Станом на цей момент у повітряному просторі України ще не зафіксовано ворожі ракети.У столиці також оголошено повітряну тривогу.



Актуальна карта повітряних тривог / Скриншот

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги.

3:22 Україною ширяться повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомляють, що були пуски ракет з Каспійського моря. Також є інформація, що літаки росіян тільки заходять на пускові рубежі

Важливо! Не ігноруйте сигнали тривоги. Також пам’ятайте про правило двох стін!