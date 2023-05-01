По всій Україні лунає масштабна повітряна тривога: у наш простір зайшли ракети

1 травня 2023, 03:41
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В Україні 1 травня розпочалась масштабна повітряна тривога. Попередньо, ворог запустив ракети.

Моніторингові групи повідомляють, що мінімум 5 бортів ворожої авіації "відстрілялись". У багатьох областях вже оголошено повітряну тривогу. Детальніше про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.

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05:40 Monitor повідомляє, що вже чисто. Однак, до відбою тривоги перебувайте в укриттях. 05:39 За даними моніторингових груп, залишилося ще декілька цілей над Хмельницькою та Житомирською областями.5:27 Monitor повідомляє, що триває бойова робота по знищенню залишків. До відбою перебувайте в укриттях. Ще є загроза флоту, та регіональних ЗРК/ОТРК.5:26 У мережі повідомляють, що Ту-95 остаточно відлетіли від пускових рубежів.5:22 Андрій Єрмак знову відзначив роботи ППО.5:11 У Київській області чули повторні вибухи, гучно також на Харківщині. 5:06 Загроза для Хмельниччини, Києва та Київщини, Донеччини та Дніпропетровщини.  5:00 Дніпро і Павлоград, активний рух весь цей час. 4:59 Повітряні цілі помітили на Житомирщині, Київщині та західніше. 4:56  Борти стратегічної авіації відходять від рубежів пуску ракет. 4:50 Також повідомляють про вибухи під Києвом і на Сумщині.  4:44 На Дніпропетровщині повідомляють про кілька вибухів. 4:41 Ракети у бік Дніпропетровщини.4:38 Загроза Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька області.4:36 Київська ОВА попередила про загрозу ракетного удару. Перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін.4:35 Наразі загроза Київська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Черкаська області.4:34 Попередньо, заходить друга група ракет.4:33 Очільники обласних ОВА та Офіс Президента попередили, що загроза серйозна, тривогу не ігнорувати.4:32  Повідомляють, що ракети летять у бік центральних областей.4:30 Єрмак закликав подбати про свою безпеку та не видавати роботу ППО.4:27 За даними моніторингових груп, є цілі у повітряному просторі України в напрямку Черкащини, Сумщини та Полтавщини.4:23 Зафіксовано рух ракет у бік Черкас.4:22 Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України на Сумщині.4:12 Захід України – теж ракетна небезпека. Наразі повітряна тривога лунає у всіх регіонах.


Тривога лунає по всій Україні / Скриншот

3:54 Повторних пусків немає. Радіограми зараз звітують про попередні запуски, які вже відбулись.3:53 Попередньо, борти Ту-95мс здійснили пуски та відзвітували про це наземному диспетчеру. Наразі неможливо визначити імітаційні це пуски чи ні. Повторні команди на пуски періодично продовжуються, зазвичай по одній.3:50 Станом на цей момент у повітряному просторі України ще не зафіксовано ворожі ракети.3:41 У столиці також оголошено повітряну тривогу.


Актуальна карта повітряних тривог / Скриншот

3:32 Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги.

3:22 Україною ширяться повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомляють, що були пуски ракет з Каспійського моря. Також є інформація, що літаки росіян тільки заходять на пускові рубежі

Важливо! Не ігноруйте сигнали тривоги. Також пам’ятайте про правило двох стін!

Автор: Софія Ковнір