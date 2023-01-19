В Україні – масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетіли носії "Кинджалів"

Близько 10 ранку в певних регіонах нашої держави, зокрема на Сході почали лунати сигнали повітряної тривоги. Згодом уся мапа тривог стала червоною. Білоруські активісти зазначають, що з аеродрому в Мачулищах злетіло декілька носіїв небезпечних ракет типу "Кинджал".

У четвер, 19 січня, у той час, коли українці святкують Водохреще, окупанти вирішили знову атакувати нашу державу. Стало відомо, що з білоруської авіабази злетіли Міг-31К та А-50У, які можуть переносити небезпечні ракети.

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В усіх областях – тривога

Наголосимо, що у жодному разі не можна нехтувати безпекою та слід спускатися в укриття. Загроза обстрілів надзвичайно висока. На телеграм-каналі Belarusian Hajun project активісти зазначили, що:

о 10:44 в Мачулищах злетів третій МіГ-31К с реєстраційним номером RF-95194;

о 10:07 в Мачулищах відбувся зліт другого МіГ-31К ВКС Росії із реєстраційним номером RF-92445;

о 09:58 в Мачулищах злетів ДРЛО А-50У ВКС Росії з реєстраційним номером RF-50608.

Об 11:00 глава Рівненської ОВА Віталій Коваль опублікував повідомлення, з якого зрозуміло, що в небі над регіоном пролітав український літальний апарат. Тому панікувати не потрібно.



Карта тривог станом на 10:10, 19 січня / Скриншот з "єМапа"

Відомо, що від самого ранку на території Білорусі – неспокійно та фіксується збільшення активності авіації окупантів.

МО Білорусі оголосило початок 2-го етапу спільного льотно-тактичного навчання військових Білорусі та Росії. Повідомляється, що авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань,

– нагадали в Belarusian Hajun project.

Водночас там констатували, що російський гелікоптер також здійснював польоти у Барановичах, де є авіабаза. Очевидно, такі повідомлення є надзвичайно тривожними сигналами. Вони вкотре засвідчують, що дві терористичні держави-спільниці – Росія та Білорусь – готові робити усе, аби зруйнувати життя цілої української нації.

Підвищення активності на білоруських авіабазах: світлини ворожих літальних апаратів

Власне, нам, українцям, нічого не залишається робити, як продовжувати підтримувати Збройні Сили, дбати про рідних та спускатися у сховище, коли є небезпека завдання ракетних ударів. Тим паче особливо небезпечними "Кинджалами".



Що варто взяти зі собою в укриття під час тривоги / Картинка 24 Каналу