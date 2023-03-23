З ними французи стали нацією асів, – льотчик про літак Mirage 2000, які могла б отримати Україна

З'явилася інформація про те, що українські захисники могли б отримати французькі літаки Mirage 2000. Вони вважаються одним із найкращих у світі.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор. За його словами, цих літаків у світі всього понад пів тисячі одиниць.

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У чому перевага французьких літаків

Роман Світан розказав, що Mirage 2000 – це один з основних літаків Франції, хоча наразі країна вже переходить Rafale.

"Хороший літак, йому років 40 вже. Проте він виконує всі задачі, які виконують літаки четвертого покоління рівня того ж F-16, Rafale, Typhoon", – пояснив він.

На його думку, він досі вважається одним із найкращих літаків.

Французькі льотчики вважаються найкращими асами у світі. Це визнання прийшло до них саме завдяки Mirage 2000,

– зосередив увагу він.

Така бойова машина б згодилася Україні.

Роман Світан пояснив, чим особливі літаки Mirage 2000: дивіться відео

На рівні з F-16

Роман Світан переконаний, цей літак може добре працювати як штурмовик, бомбардувальник, перехоплювач і винищувач, тому що має відповідне хороше озброєння.

Він може нам підійти, виконати приблизно ті ж функції, як і F-16. Єдине – кількість,

– підкреслив він.

Військовий експерт розказав, що у порівняння із тим, що літаків F-16 є понад 4 тисячі, то Mirage 2000 є лише близько 600.

"Оптимальний варіант все-таки це F-16, бо 200 літаків F-16 навіть теоретично можна отримати. Втім Mirage можна отримати, якщо вийде, декілька ескадрильї – теж непогано", – наголосив він.

На його думку, українські пілоти могли б використовувати французькі літаки як заміна Cу-24, Су-125. До того ж вони здатні нести практично увесь спектр озброєння НАТО.

Тривалість опанування Mirage 2000

Роман Світан повідомив, що навчання на Mirage 2000 відносно нетривале у порівнянні з іншими літаками.

В принципі на Mirage, особливо для ті, хто літали на літаках з одним двигуном типу МіГ-21, то перевчаться буквально за декілька польотів – це тиждень,

– зауважив він.

За його словами, повне навчання зі здачею інженерно-технічних заліків та опануванням озброєнням займе 2–3 місяці.

"Mirage 200 одне з швидких розв'язань наших проблем", – пояснив він.

На його думку, такі літаки легко обслуговувати, бо до них є достатня кількість запчастин, а інженери знають всі "хвороби" Mirage 2000.

Світан підкреслив, що машина дійсно хороша, а питання лише в можливості передачі. Втім, вирішувати такі перспективи для України буде, ймовірно, не Франція на одинці, а НАТО.

Передача Україні Mirage 2000