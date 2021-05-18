За прикладом Ізраїлю: в Україні може з'явитись свій "Залізний купол"

Міністерство оборони України планує ініціювати придбання протиракетної системи. Мовиться про таку систему ППО як "Залізний купол" – адже вона вважається однією з найкращих у світі.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Урядовець відвідував підприємство "Мотор Січ".

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"Залізний купол" – лише складова ППО

Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" – один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони,

– сказав Таран.

Глава Міноборони наголосив, що ще у 2020 році розпочали певні дії щодо створення системи ППО в Україні.

Що відомо про "Залізний купол"

Це всепогодна система протиракетної оборони. Її розробило ізраїльське підприємство "Рафаель". Ця система перехоплює та знищує тактичні некеровані ракети та артснаряди, які випустили з відстані від 4 до 70 кілометрів, якщо вони загрожують населеним пунктам. "Залізний купол" переважно захищає південь та північ Ізраїлю від обстрілів з Сектора Гази.

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