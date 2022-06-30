В України може з'явитися новий постачальник важкої зброї: хто готує "сюрприз" для росіян

Прем'єр-міністр Нідерландів нібито розповів виданню Politico про намір Італії постачати Україні гаубиці, схожі на Panzerhaubitze 2000. Складна схема, чи не так?

Несподіваний "підгон" для ЗСУ

Хочу зауважити, що на озброєнні армії Італії – 68 САУ Panzerhaubitze 2000, а раніше було кілька сотень М109.

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Італія імовірно передасть Україні САУ М109L / Фото Вікіпедії

У 1990-х 221 САУ М109L пройшли модернізацію, але все ж таки з часом вирішили їх замінити, й ось уже 20 років, як вони перебувають на зберіганні на базі Лента в провінції Верчеллі.

Якщо Politico не роздуло сенсацію з нічого, а прем'єр-міністр Нідерландів мав рацію, то Італія може зробити дуже серйозний внесок у посилення артилерійської компоненти ЗСУ. Але ключове слово саме "може".

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