В Україні можна купити трофейний шматок російського гелікоптера та задонатити на ЗСУ

9 травня 2022 року в районі села Циркуни Харківської області українські військові збили російський гелікоптер Мі-28Н "Нічний мисливець". Тепер його уламок можна придбати, як трофей. Вторговані кошти підуть на ЗСУ.

На уламки цього вертольота натрапив засновник бренду SHERIFF Tactical Gear. Згодом у його команди з'явилася ідея, що ці уламки металу можуть допомогти нашим захисникам. Про це повідомляє 24 канал.

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З уламків російського гелікоптера зробили унікальні монети

Так, SHERIFF Tactical Gear розробили з уламків Мі-28Н унікальні трофейні монети.

Ми зробили унікальні монети. Усі гроші від їхнього продажу ми перерахуємо в одну зі стройових частин СЗГ ЗСУ. Кожна ваша покупка наближає перемогу над підступним ворогом,

– мовиться на сайті.

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення для українських воїнів.



Як виглядають монети з уламка Мі-28Н / Фото forukrainiansoldiers

Випуск монет обмежений – буде виготовлено лише 470 штук.

Де придбати таку монету та скільки вона коштує

Купити монети можна на сайті – https://forukrainiansoldiers.com.ua. Цифровий файл монети можна придбати за будь-яку суму від 1 долара.

Натомість при покупці від 500 доларів на додаток до цифрового файлу людина отримає реальний шмат ударного вертольота Мі-28Н

Зауважимо, що цей гелікоптер з ПЗРК збив зенітний дивізіон 92-ї механізованої бригади. Тим часом від 24 лютого російська армія втратила в Україні вже 191 гелікоптер та 223 літаки.

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