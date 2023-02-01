В Україні можуть мобілізувати обмежено придатних: де проходитимуть службу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє загальна військова мобілізація. Нещодавно стало відомо, що громадян, яких військово-лікарняні комісії визнали обмежено придатними до служби за станом здоров'я, також можуть мобілізовувати.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач. Про перспективи служби обмежено придатних до служби – читайте далі.

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Де буде проходити службу ця категорія людей

За словами Горбача, ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах. Полковник каже, що ця категорія людей служитиме у військових частинах забезпечення.



Також, за словами військового, вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Які документи потрібно взяти з собою у військкомат

Після того, як військовозобов’язаний чоловік отримав повістку, йому необхідно сходити до військкомату. Із собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу,

індивідуальний податковий номер,

обліковий військовий квиток,

документи, які стосуються стану здоров'я, сімейного стану, навчання тощо.

Якщо у вас є індивідуальні медичні показання, то слід мати із собою висновок лікарсько-консультативної комісії, повну історію хвороби.

Зауважимо, що правом на відстрочку від призову можна скористатися лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Після призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини подавати заяву про відстрочку пізно. Право на звільнення від призову реалізується шляхом подання відповідної заяви з додаванням документів, що підтверджують наявність обставин на підставі яких реалізується право на відстрочку. Такими документами можуть бути докази, що підтверджують сімейний зв’язок.