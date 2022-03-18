З України намагалися вивезти автотомобілі Rolls-Royce родича експрезидента Росії Медведєва

Через один з постів у Вінницькій області намагалися перевезти за кордон 3 елітні автомобілі. Два з них належать родичу російського федерального чиновника Дмитра Медведєва.

Державне бюро розслідувань 18 березня повідомило, що транспортні засоби перевозили на підставі підроблених документів та без жодних законних підстав. Правоохоронці провели слідчі дії й забрали свідоцтва про реєстрацію автомобілів для перевірки.

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"Призначать відповідні експертизи. За результатами ухвалять рішення стосовно осіб, які можуть бути причетні до підроблення та організації спроби вивезення автомобілів за кордон", – повідомили у ДБР.

Приблизна вартість транспортних засобів становить понад 50 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії.

Хто саме власник

Журналіст Ян Доброносов зазначив, що 2 автомобілі Rolls-Royce належать родичу Дмитра Медведєва. Він має бізнес у Києві.

Цей родич – власник київського ТРЦ "Гулівер", магазинів "Ельдорадо" та "Технополіс" Віктор Поліщук,

– написав журналіст.

Він додав, що третій автомобіль, за попередньою інформацією, зареєстрований на 3-річну доньку кримінального авторитета Андріана Родіна.