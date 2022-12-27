Через воєнний стан додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде

В Україні не буде додаткових вихідних на Новий Рік і Різдво. Річ у тім, що під час воєнного стану не діють деякі норми щодо святкових та неробочих днів, а також перенесення вихідних.

Про це йдеться в Законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Детальніше розповідає 24 канал.

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Додаткових вихідних у січні не буде

Раніше, коли свята припадали на суботу або неділю, вихідний був і в понеділок. Втім, в умовах повномасштабної війни вихідні не переносяться на наступний день.

Зокрема, відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" під час воєнного стану не застосовуються норми, що встановлюють святкові та неробочі дні.

Тож вихідні 1 та 7 січня у 2023 році не переносяться на понеділки 2 і 9 січня та будуть звичайними робочими днями.