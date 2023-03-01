У небі над Україною помітили дві яскраві точки: що це за космічне явище

Ввечері 28 лютого українці бачили надзвичайне явище – дві яскраві крапки у небі. Ці плямки – це планети.

Це є рідкісним явищем. Венера та Юпітер були розташовані близько один від одного і тому з землі здавалось, ніби у небі зависли дві точки. Про це інформує 24 Канал.

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Над Україною помітили дві яскраві точки

Так, українці спостерігали парад планет через зближення Венери та Юпітера. Їх можна було побачити на небі у південно-західному напрямку.

Парад планет – це явище, у якому кілька планет сонячної системи виявляється з одного боку від сонця у невеликому секторі.



Парад планет через зближення Венери та Юпітера / Скриншот

До речі, окрім Юпітера та Венери, також близько один до одного розташовані Сатурн та Меркурій.

Надзвичайне явище над Україною / фото з телеграм-каналів

Зауважимо, що також таке романтичне явище астрологи називають "поцілунком" через мінімальну відстань між двома найяскравішими небесними тілами.

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Астрономи виявили вже другу планету розміром із Землю

Нещодавно один із космічних телескопів NASA, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), виявив у зоряній системі TOI 700 вже другу планету розміром із Землю, на якій потенційно може бути вода і навіть, можливо, життя. Це унікальна подія, оскільки більшість досліджених зоряних систем узагалі не мають навіть планет, що потенційно підходять під "земні стандарти".

Однією з найбільш багатообіцяючих екзопланет є TOI 700 d, розташована в зоряній системі TOI 700. Планета розміром із Землю розташована в населеній зоні зірки. Учені з'ясували, що вона має сусіда зі схожими характеристиками – перша інформація про це з'явилася ще в жовтні 2021 року.