Іншого варіанту немає: як Україні отримати більше зброї від партнерів

Україні важливо отримувати регулярну військову допомогу від партнерів. Зараз цей процес став дещо складнішим, однак наша держава має варіант як це змінити.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що українському керівництву важливо вести доволі стриманий діалог із країнами, які допомагають протистояти Росії. Він пояснив, що краще не тиснути на партнерів, адже, наприклад, Польща почала ображатись на це.

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Позиція Польщі

Іван Ступак підкреслив, що польський уряд не надто позитивно сприйняв позицію української влади щодо необхідності терміново виділяти зброю для оборони України. Там зауважили, що Польща передала ЗСУ певних видів озброєння більше, ніж всі країни західної Європи та прихистила чимало українських громадян.

З однієї сторони правильно міркують ті, хто кажуть, що у нас (в Україні – 24 Канал) війна, тому ми не можемо бути дуже чемними, але з іншого боку – не можна лише щось вимагати від союзників. Треба бути ввічливими наскільки це можливо, адже ми залежимо від них,

– висловився ексспівробітник СБУ.

Він зауважив, що важливо знайти підхід до партнерів.

Польща запропонувала Україні видавати кредит, щоб можна було купляти польське озброєння.

Це виглядає дуже не по-союзницьки, але у нас іншого варіанту немає. Я думаю, що кредит – це нормальна історія, адже борги періодично списуються, відтерміновуються або пробачаються. Тому на це зважати не треба, якщо пропонують кредит, то треба погоджуватись,

– додав він.

До слова, європейські країни стурбовані можливим припиненням допомоги Україні у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. У Британії побоюються того, що Трамп припинить військову допомогу Києву, змусивши його до мирних перемовин на користь Москви. Франція закликає до посилення військового потенціалу в Європі, враховуючи загрозу зміни політики США.