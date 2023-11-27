В Україні сповістили про відбій повітряної тривоги
27 листопада 2023, 12:23Читать новость на русском
В Україні вдень 27 листопада оголосили повітряні тривоги по всій території. Це пов'язано зі злетом російського літака.
На території України оголосили про відбої повітряних тривог. Раніше загроза виникала через зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок", який може запускати "Кинджали", пише 24 Канал.
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В Україні повітряна тривогаО 14:04 Повітряні сили повідомили про відбої загрози по всій території України.О 13:10 моніторингові канали повідомили, що МіГ здійснює дозавправку в повітрі. Тривога може бути тривалою.О 12:34 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Сирени пролунали по всій території держави. Небезпека пов'язана зі злетом МіГ-31К.
Тривоги через зліт МіГ-31К стали тривалішими
- Тривоги, які оголошують по всій Україні через зліт носія "Кинджалів", стали значно тривалішими. У Повітряних силах пояснили, що тепер вони можуть тривати понад 3 години та навіть більше. За словами речника ПС Юрія Ігната, це через те, що окупанти відпрацьовують дозаправку літака в повітрі.
- Через це МіГ може бути в повітрі довше, тож відповідно і тривоги тривають довше.
- Президент України Володимир Зеленський під час Ставки доручив знайти розв'язання проблеми, що через цей літак Україну повністю паралізує.