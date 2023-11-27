В Україні сповістили про відбій повітряної тривоги

В Україні вдень 27 листопада оголосили повітряні тривоги по всій території. Це пов'язано зі злетом російського літака.

На території України оголосили про відбої повітряних тривог. Раніше загроза виникала через зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок", який може запускати "Кинджали", пише 24 Канал.

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В Україні повітряна тривога

Тривоги через зліт МіГ-31К стали тривалішими

Тривоги, які оголошують по всій Україні через зліт носія "Кинджалів", стали значно тривалішими. У Повітряних силах пояснили, що тепер вони можуть тривати понад 3 години та навіть більше. За словами речника ПС Юрія Ігната, це через те, що окупанти відпрацьовують дозаправку літака в повітрі.

Через це МіГ може бути в повітрі довше, тож відповідно і тривоги тривають довше.

Президент України Володимир Зеленський під час Ставки доручив знайти розв'язання проблеми, що через цей літак Україну повністю паралізує.

Повітряні сили повідомили про відбої загрози по всій території України.моніторингові канали повідомили, що МіГ здійснює дозавправку в повітрі. Тривога може бути тривалою.Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Сирени пролунали по всій території держави. Небезпека пов'язана зі злетом МіГ-31К.