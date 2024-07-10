В Україні було оголошено повітряну тривогу: яка загроза існувала
10 липня 2024, 20:57Читать новость на русском
Тривога, яка пролунала увечері 10 липня, пов'язана зі зльотом винищувача МіГ. Хвилин за двадцять почалися відбої.
Де зараз тривога
Сигнал повітряної тривоги пролунав одночасно по всій Україні. На дев'яту вечора всі області були червоні, оскільки злетів МіГ – носій "Кинджалів".
Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!
– написали в Повітряних силах.
Моніторингові канали повідомили, що зліт винищувача відбувся з аеродрому "Саваслейка". Інформації про пуск "Кинджалів" не було.