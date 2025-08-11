Деталі зібрав 24 Канал.

Чому була тривога?

Тривога була пов'язана зі злетом МіГа.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

– написали Повітряні сили.

Моніторингові канали спершу інформували, що МіГ перебуває на пускових рубежах, та потім він змінив курс у напрямку аеродрому вильоту, тобто назад на Саваслейку.

Імовірно, це були маневри у межах Тамбовської області. Втім, важливо пам'ятати, що МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Ці ракети швидко долітають до різних областей України, тому тривогу через МіГ оголошують по всій Україні.

Хоча під час тривоги 11 серпня пусків не було, нехтувати небезпекою не можна.

"Якщо МіГ-31К злітає, ми завжди мусимо реагувати й оголошувати повітряну тривогу. Якщо навіть росіяни проводять навчання, це не гарантує, що під час нього не відбудеться пуск ракет Х-47 "Кинджал". Ризик занадто високий, щоб ігнорувати тривогу, коли МіГ-31К перебуває в небі", – пояснював Юрій Ігнат.

