В Україні оголосили конкурс на підняття затонулого танкера Delfi
Адміністрація морпортів України оголосила конкурс для пошуку підрядника на підняття затонулого танкеру Delfi. Заявки прийматимуть до 5 серпня.
Попередні спроби знайти підрядника, якого мав найняти судновласник, були невдалі. Головна причина – недостатня матеріально-технічна база, повідомляє у фейсбук міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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31 липня Адміністрація морських портів анонсувала прозору закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру "Delfi". Серед вимог до підрядників – документально підтверджений досвід виконання подібних операцій та відповідне обладнання. Також учасники обов'язково мають надати план виконання робіт.
Скільки триватиме процедура підняття танкера?
За словами виконувача обов'язків голови АМПУ Олександра Голодницького, танкер може пролежати в морі до кінця туристичного сезону. Для перемовин з учасниками тендеру та обрання переможця потрібно 20 днів, ще 10 треба для оскарження рішення й укладення договору між АМПУ й компанією-переможцем.
Скільки коштуватиме підйом і відведення танкера?
Як підрахували фахівці, роботи з ліквідації коштуватимуть приблизно 24,6 мільйона гривень.