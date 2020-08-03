Адміністрація морпортів України оголосила конкурс для пошуку підрядника на підняття затонулого танкеру Delfi. Заявки прийматимуть до 5 серпня.

Попередні спроби знайти підрядника, якого мав найняти судновласник, були невдалі. Головна причина – недостатня матеріально-технічна база, повідомляє у фейсбук міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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31 липня Адміністрація морських портів анонсувала прозору закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру "Delfi". Серед вимог до підрядників – документально підтверджений досвід виконання подібних операцій та відповідне обладнання. Також учасники обов'язково мають надати план виконання робіт.

Скільки триватиме процедура підняття танкера?

За словами виконувача обов'язків голови АМПУ Олександра Голодницького, танкер може пролежати в морі до кінця туристичного сезону. Для перемовин з учасниками тендеру та обрання переможця потрібно 20 днів, ще 10 треба для оскарження рішення й укладення договору між АМПУ й компанією-переможцем.

Скільки коштуватиме підйом і відведення танкера?

Як підрахували фахівці, роботи з ліквідації коштуватимуть приблизно 24,6 мільйона гривень.

Що відомо про затонулий танкер в Одесі? Через шторм судно перекинулось і осіло на пляжі "Дельфін" в Одесі у листопаді 2019 року. Власник танкера до квітня 2020 року мав право забрати його, однак не зробив цього. 21 червня стався витік палива із танкера і вода на пляжі забруднилась, тому 26 червня пляж "Дельфін" закрили.