Штормовий вітер охопив Україну: де варто бути обережними
Джерело:Укргідрометцентр
Рвучкий вітер піднявся на території усіх областей 21 жовтня. У деяких областях уже повідомляють про зламані поривами вітру дерева.
Рятувальники застерігають про погіршення негоди. В усіх областях України оголосили перший – жовтий – рівень небезпеки.
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Рвучкий вітер в Україні
Вдень 21 жовтня в більшості областей буде шквальний вітер. Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. У Карпатах вітер підніметься до поривів у 25 метрів на секунду.
Синоптики називають це потенційно небезпечними умовами. Відтак краще утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.
Штормове попередження про сильний вітер / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Деревопад у містах України
В Одесі у середмісті 21 жовтня впали декілька дерев. На одній із вулиць велике дерево звалилося на кілька автомобілів.
Дерево потрощило авто в Одесі / Фото "Думської"
У Кременчуці дерево впало на території дитячого садочка. Постраждали двоє дітей і вихователька.
Яка погода буде 22 жовтня
- За прогнозом Укргідрометцентру, 22 жовтня у всіх областях України буде хмарно з проясненням.
- Вітер стихне і в більшості регіонів сягатиме 7 – 12 метрів на секунду. Опадів на п'ятницю не прогнозують.
- Середня температура вдень +13...+15 градусів, вночі – +8...+10.