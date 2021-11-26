В Україні оголосили штормове попередження у найближчу годину: в яких регіонах

Синоптики оголосили в Україні штормове попередження, яке почало діяти 26 листопада, перед 10:00. Українців попереджають, що сильний вітер охопить територію всієї країни.

В Україні очікують погіршення погодних умов. Воно прийде у вигляді сильних поривів вітру.

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Штормове попередження в Україні

У найближчу годину (почало діяти з 9:50 ранку – 24 канал) з утриманням до кінця доби 26 листопада пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– зазначили синоптики.

Потужний вітер збережеться і вночі та вранці 27 листопада. Під впливом стихії опиниться територія всієї України. Водночас на високогір'ї Карпат вітри будуть ще сильніші – до 25 – 30 метрів за секунду.

По всій території оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Прогноз погоди на 26 та 27 листопада

На 26 листопада синоптики прогнозують сонячний день майже у всіх областях, окрім Львівської, Волинської та Закарпатської, там можуть пройти дощі. Повітря у середньому прогріється до +6...+8 градусів, прохолодніше буде на Сході, тепліше – на Півдні.

27 листопада температура трохи зросте, місцями сягатиме +11...+15 градусів. Однак дощі очікують у кожній з областей.



В україні оголосили штормове попередження / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру