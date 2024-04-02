Через сильний вітер майже по всій Україні оголосили штормове попередження

2 квітня 2024, 12:50
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Джерело:

Український гідрометеорологічний центр

В Україні оголосили про штормове попередження через потужний вітер. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Виняток становить тільки Схід України. Потужного вітру не буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині. 

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Чому в Україні оголосили про штормове попередження

2 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім Сходу, пориви 15 – 20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.  

Вони попередили, що на території майже всієї України оголосили про І рівень небезпечності, тобто жовтий. 


В Україні оголосили про штормове попередження / Карта Укргідрометцентру

На Київщині протягом дня 2 квітня також буде вітер 15 – 20 метрів за секунду. 

"Температура вночі 9 – 14 градусів тепла, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі 12 – 14 градусів тепла, вдень 22 – 24 градуси". – попередили синоптики.

В Україні похолодає: що кажуть синоптики

  • Квітень буде аномально теплим. Щоправда, синоптики подекуди прогнозують похолодання у перший тиждень місяця. Вже 5 квітня на Заході, Півночі вдень місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі. На решті території – без опадів.
  • Вночі температура повітря становитиме 3 – 8 градусів тепла. На Півночі навіть місцями заморозки 0 – 3 градуси морозу, вдень 13 – 18, у південній частині та у Криму 17 – 22 тепла.
  • 6 квітня у більшості областей дощитиме. Виняток тільки Південь та Центр України. 
Автор: Діана Квасневська