Через сильний вітер майже по всій Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили про штормове попередження через потужний вітер. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Виняток становить тільки Схід України. Потужного вітру не буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині.
Дивіться також Частину України знову накриє похолодання: синоптик назвав дату й області
Чому в Україні оголосили про штормове попередження
2 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім Сходу, пориви 15 – 20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.
Вони попередили, що на території майже всієї України оголосили про І рівень небезпечності, тобто жовтий.
В Україні оголосили про штормове попередження / Карта Укргідрометцентру
На Київщині протягом дня 2 квітня також буде вітер 15 – 20 метрів за секунду.
"Температура вночі 9 – 14 градусів тепла, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі 12 – 14 градусів тепла, вдень 22 – 24 градуси". – попередили синоптики.
В Україні похолодає: що кажуть синоптики
- Квітень буде аномально теплим. Щоправда, синоптики подекуди прогнозують похолодання у перший тиждень місяця. Вже 5 квітня на Заході, Півночі вдень місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі. На решті території – без опадів.
- Вночі температура повітря становитиме 3 – 8 градусів тепла. На Півночі навіть місцями заморозки 0 – 3 градуси морозу, вдень 13 – 18, у південній частині та у Криму 17 – 22 тепла.
- 6 квітня у більшості областей дощитиме. Виняток тільки Південь та Центр України.