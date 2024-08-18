Виплати неефективні: як Україна може подолати демографічну кризу

Демографічна криза, яка очікує Україну, стала вже очевидним фактом. Ба більше, сьогодні на одного народженого громадянина припадає троє померлих.

Виплати, які отримують при народженні дитини, кардинально не змінилися за останні роки. Але як розповів 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, розв'язання проблеми полягає зовсім не у грошах.

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"Уже доведено багатьма країнами світу, що збільшення виплат не стимулюють народжуваність. Ба більше, вони можуть впливати на тих, хто народжує, але не збирається виховувати дітей, давати їм хорошу освіту та гарний розвиток", – розповів Андрій Длігач.

Чому українці не народжують дітей

За словами доктора економічних наук, народжуваність впала зовсім не тому, що діти це дорого. Причина в тому, що люди не розуміють перспектив, думають, що це невчасне, немодне та складне рішення. Всі ці аспекти мають вплив, а фактор грошей стоїть далеко не на першому місці.

Кошти важливі, але вони не є стимулом. Україна має призвичаїтися до того, що населення у горизонті до 2030 року буде на рівні 30 – 32 мільйони. Не варто мріяти про сплеск до 40 мільйонів,

– додав голова Adventer Group.

Треба думати над тим, як посилити народжуваність, щоб наявність дитини була прагненням сучасної української родини. Але економічні питання країна розв'яже зовсім не завдяки дітям. Адже ми говоримо про трудові ресурси, які з'являться приблизно через 20 років.

Який є вихід

"Економічні проблеми ми розв'язуватимемо шляхом продовження активного довголіття. Наша ключова проблема – це передчасна смертність, особливо чоловіків. Тривалість життя стрімко зменшується", – наголосив Андрій Длігач.

По-перше, продовжити активне довголіття можна завдяки зростанню якості медичного обслуговування, профілактиці хвороб, просвітницькій роботі, а головне – наповненню життя українців сенсами. Люди самі мають хотіти працювати довше.

Другий фактор – це залучення населення, яке працює не так інтенсивно. Мовиться про ветеранів, людей з інвалідністю, перегляд декретних відпусток. Треба дати можливість жінці раніше повертатися до роботи.

"Третє, до чого нам доведеться звикати, – це імпорт робочої сили. Навіть найвищий ступінь автоматизації традиційних галузей не дозволить повністю позбутися чи навіть зменшити потребу у людському ресурсі. У наступні десятиліття доведеться імпортувати до 4 мільйонів трудового ресурсу", – зауважив доктор економічних наук.