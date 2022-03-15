В Україні переформатують економічну модель: уряд хоче мати потужний економічний тил
Невдовзі на українські економічну та податкову системи очікують значні зміни. Адже те, що існувало в мирний час, не може бути відповіддю на поточні виклики.
Повністю переформатовує економічну модель України Кабінет Міністрів у тісній співпраці з президентом України та народними депутатами. Про це заявив український прем'єр Денис Шмигаль під час брифінгу вдень 15 березня, повідомляє 24 канал.
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Уряд планує сформувати потужний економічний тил
За словами Шмигаля, сьогодні економіка, що працює, та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги.
Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який допоможе забезпечувати армію та країну всім необхідним – від провізії та ліків до боєприпасів і сучасного озброєння,
– підкреслив він.
Прем'єр додав, що економічна та податкова системи, які існували в мирний час, не можуть бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз. Тому влада повністю переформатовує економічну модель України. Зокрема, бізнес отримає максимальну свободу.
Які готують послаблення для бізнесу
- Зниження податків.
- Хочуть прибрати всі регуляції.
- Полегшений доступ до фінансів.
- Лібералізація трудових взаємин.
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