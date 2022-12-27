На тлі численних скарг: комісія перевірить, наскільки правомірно вимикають світло українцям

Нацкомісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг анонсувала другу хвилю перевірок операторів системи розподілу електроенергії. Комісія перевірятиме, наскільки справедливо відбуваються планові відключення.

Відповідні постанови щодо проведення виїзних перевірок ухвалили на засіданні 27 грудня. Сталося це після численних скарг споживачів.

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Цікаво, що частину операторів систем розподілу будуть перевіряти повторно. До цього списку потрапили:

Вінницяобленерго,

Закарпаттяобленерго,

ДТЕК Київські електромережі,

ДТЕК Київські регіональні електромережі,

Львівобленерго,

ДТЕК Одеські електромережі,

Полтаваобленерго,

Тернопільобленерго,

Хмельницькобленерго.

Членкиня комісії Ольга Бабій у ході засідання зазначила, що до регулятора надходить дуже велика кількість скарг споживачів щодо здійснення операторами систем розподілу відключень електроенергії.

Це вже друга хвиля перевірок. Буде ще третя та четверта, тому що скарг дуже багато,

– зазначила вона.

На що скаржаться споживачі

Зазвичай споживачі незадоволені нерівномірним розподілом електроенергії, а також відсутністю повідомлення з боку операторів про перерви в електропостачанні.

За якої умови новорічні свята пройдуть без аварійних відключень світла

Як розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду, в Україні нарешті зменшується кількість аварійних відключень. Водночас український прем'єр зауважив, що Росія не збирається зупинять ракетний терор і готується продовжити атаки на нашу енергосистему.

Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень,

– наголосив прем'єр-міністр.

Він додав, що ворог першочергово прагне посіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться.