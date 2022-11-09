В Україні планують масштабне скорочення Кабміну, – ЗМІ

В Україні планують реорганізацію уряду. Зокрема, можуть скоротити кількість міністерств.

Найімовірніше, у новій структурі Кабміну буде лише 14 міністерств замість 20. Про це повідомили в ZN.UA з посиланням на власні джерела.

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Що відомо про масштабне скорочення в уряді

За даними видання, нову концепцію побудови Кабміну затвердили на нараді президента Володимира Зеленського з прем'єром, віцепрем'єрами та кількома членами уряду 8 листопада.

Можливе скорочення міністерств з 20 до 14. Зокрема, декілька з них об'єднали. Тим часом без змін залишили:

Міністерство енергетики;

Міністерство закордонних справ;

Міністерство фінансів;

Міністерство юстиції;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство оборони;

Міністерство освіти та науки;

Міністерство охорони здоров'я.

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Структура Кабміну / Інфографіка ZN.UA

Також документ передбачає скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОІВ). Цікаво, що в деяких – у понад два рази. Так:

у центральних апаратах міністерств – з 9200 до 2800 співробітників;

у територіальних органах міністерств – з 17 тисяч до більш як 7 тисяч співробітників;

у центральних апаратах інших ЦОІВ – з 13 тисяч до 4300 співробітників;

у територіальних органах інших ЦОІВ – приблизно з 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Окрім того, може змінитися структура управління. Зокрема, з'явиться Центр уряду, що безпосередньо буде підпорядкований прем'єру.