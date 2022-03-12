Найближчим часом Рада розгляне законопроєкт про скасування ЗНО, ДПА і вступних іспитів

Через воєнний стан в Україні можуть повністю скасувати ЗНО, ДПА та інші вступні випробування, як-от ЄВІ та ЄФВВ для студентів. МОН вже подало відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Сьогодні голова підкомітету з питань вищої освіти, депутатка від "Слуги Народу" Юлія Гришина повідомила, що законопроєкт розглянуть вже найближчим часом. При цьому, у разі скасування, абітурієнтам забезпечать прозорий вступ до університетів і нормальний навчальний процес.

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Що буде зі ЗНО-2022

Юлія Гришина запевнила, що альтернативою ЗНО стане прозора та справедлива система, яка унеможливить "ручний" режим зарахування студентів до закладів вищої освіти.

На жаль, через війну провести ЗНО у звичайному вигляді поки що немає можливості. Тому ми розглядаємо його скасування – одноразово, лише у 2022 році. Натомість ми опрацьовуємо алгоритм, за яким наші абітурієнти вступатимуть до закладів вищої освіти,

– наголосила депутатка.

Вона додала, що цей алгоритм буде із застосуванням інформаційних технологій, щоб уникнути "ручного режиму" зарахування. Так, заявила, що це точно не будуть звичайні вступні іспити до університетів – не планують повертатися до старої системи.

За словами Гришиною, рішення про скасування ЗНО є вимушеним, адже поки немає можливості забезпечити належну підготовку до тестування.

Крім того, вона додала, що всі охочі зможуть вступити до українських ЗВО та навчатися тут – "не потрібно нікуди їхати вступати за кордон".

Зауважимо, через воєнні дії, що тривають в Україні, наразі немає можливості провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало відбутися 19 і 26 березня.

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