В Україні побільшало дітей, хворих на COVID-19: актуальна статистика

18 січня 2022 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 17 січня, в Україні виявили 5 558 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них – 811 дітей та 304 медпрацівників.

Добова статистика

На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 188 пацієнтів. Також за минулу добу до лікарень із коронавірусом або підозрою на нього потрапили 1 125 осіб. Натомість одужала 5 761 людина.

Важливо У перехворілих на COVID-19 виявили аномальну активність імунної системи протягом 8 місяців

Темпи тестувань 

Також здійснили 79 696 тестувань за добу, зокрема:

  • методом ПЛР – 37 678;
  • методом ІФА – 5 619;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 399.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 972;
  • Вінницька область – 372;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 286;
  • Донецька область – 365;
  • Житомирська область – 58;
  • Закарпатська область – 230;
  • Запорізька область – 188;
  • Івано-Франківська область – 640;
  • Київська область – 345;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 207;
  • Львівська область – 870;
  • Миколаївська область – 148;
  • Одеська область – 350;
  • Полтавська область – 473;
  • Рівненська область – 370;
  • Сумська область – 384;
  • Тернопільська область – 282;
  • Харківська область – 678;
  • Херсонська область – 58;
  • Хмельницька область – 239;
  • Черкаська область – 214;
  • Чернівецька область – 475;
  • Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 768 088 хворих на коронавірус. Станом на 18 січня 3 561 923 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 549 пацієнтів.

Всього провели 17 220 495 ПЛР-тестувань від початку пандемії.


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Автор: Аліна Оліховська