В Україні почали штрафувати за порушення пожежної безпеки

В Україні 16 квітня набули чинності закони щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки. Вони передбачають штрафи до понад 68 тисяч гривень та навіть позбавлення волі.

Мовиться про документи № 1366-ІХ та № 1367-ІХ. Верховна Рада схвалила їх ще 30 березня, а президент Володимир Зеленський підписав 14 квітня.

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Що передбачає закон про посилення відповідальності

Порушників вимог пожежної та техногенної безпеки каратимуть штрафом від 1700 до 5100 гривень.

Якщо порушення спричинило шкоду здоров'ю людей або пошкодило майно – кримінальна відповідальність у вигляді:

штрафу 17 000 – 68 340 гривень;

або виправні роботи на строк до 2 років;

або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

У разі, якщо порушення призвело до загибелі людини чи пошкодження майна в особливо великому розмірі – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Закон також посилює відповідальність:

за неправдивий виклик спеціальних служб від 350 до 3 400 гривень;

від 350 до 3 400 гривень; за невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної та техногенної безпеки – штрафи від 1 700 до 5 100 гривень.

Закон № 1367-ІХ передбачає штрафи за перешкоджання перевірки пожежної безпеки. Порушникам доведеться заплатити від 1 700 до 5 100 гривень.