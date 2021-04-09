В Україні почав діяти закон про карантинні 8 тисяч для ФОПів

В Україні 9 квітня вступив у дію закон про виплати підприємцям з червоної зони карантину. Тепер ФОПи можуть отримати 8 тисяч гривень допомоги від уряду.
Джерело:"Голос України"
Аби отримати виплату підприємці мають подати заяву. Це слід зробити не пізніше ніж за 30 днів після того, як регіон потрапив у червону зону.
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Кому не надаватимуть допомогу
- Найманим працівникам;
- ФОПам, державна реєстрація яких становить менше ніж 3 місяці;
- підприємцям, які за останній звітний рік сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за 6 місяців;
- якщо основний вид діяльності не належить до Переліку видів економічної діяльності.
Що потрібно вказувати у заяві
Заяву на отримання виплат слід подати через додаток Дія. У ній необхідно вказати:
- ім'я та прізвище ФОПа;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- адресу реєстрації місця проживання заявника;
- номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN;
- підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього Закону;
- згоди заявника на обробку персональних даних відповідно до закону.