В Україні починається нова фаза війни

Це вже війна не на знищення України, а на виснаження та знищення Росії. Такий, схоже, план Заходу і виконувати його будуть руками українців.

Санкції, ізоляція Росії, світова коаліція проти неї та зміцнення української армії – елементи одного проєкту, який розпочав Путін. Але який підтримав весь Світ, який не бажає мати поруч із собою неадекватного сусіда, який постійно п'є та погрожує всіх убити.

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Нафта – основа агресора

Але треба бути готовими, що шлях не швидкий. Санкції сьогодні вже справляють ефект, але недостатній.

Росія продовжує отримувати надприбутки від енергоресурсів. Тільки за перші 3 місяці 2022 року, профіцит торгового балансу майже 60 мільярдів доларів.

І якщо санкції не посилити, то за підсумком року він буде до 300 мільярдів доларів. Отже, санкції посилюватимуться! І до кінця року доходи Росії суттєво впадуть.

Важливо розуміти, що нафтові доходи Росії й якість життя росіян – практично не пов'язані і їхнє життя лише погіршуватиметься.

Росія, на жаль, ще має запас міцності і на 1,5 – 2 роки – фінансову подушку навіть з урахуванням санкцій.

Але слабшатиме вона з кожним днем, і з кожним днем ​​росіяни будуть біднішати і ставати злішими.

Раби готові довго терпіти

Поки що їм не доведеться битися за їжу або ставати "гарматним м'ясом".

У Росії з 85 суб'єктів федерації 72% (62 суб'єкти) дотаційні!

Безробіття до кінця 2022 року зросте до 9% (понад 2 мільйонів осіб). І тренд посилиться у 2023 році.

Росії буде вигідніше утилізувати їх як "гарматне м'ясо" в Україні, ніж платити допомогу або утримувати їх у в'язниці через зростання злочинності.

Але "гарматне м'ясо" матиме вибір – не ставати ним і це буде новою базою протестного потенціалу.

Паралельно з цим, Захід продовжить накачувати Україну зброєю, яка утилізуватиме збройні сили Росії та згадане "гарматне м'ясо".

А також наносити все більш дальні удари по території агресора:

аеропорти

військові бази

підприємства ВПК

енергетична інфраструктура

просто промислові підприємства, логістичні вузли, органи державної влади

Держава-фейк

Все це породжуватиме, з одного боку страх, з іншого – вже неприязнь до власної влади, нездатної захистити і яка навіть знищує власний народ!

Потенціал 2-ї армії Світу випаровується разом з її ракетами, яка вона не зможе більше виробляти. Сучасні танки та інші військові технології виявились фейком.

Розконсервація старої техніки – ознака відсутності резерву сучасного озброєння. І вона також буде утилізована.

Карлик розпочав війну на знищення. Але не України, а Росії.

І термін життя цієї недоімперії спливає найближчі 24 місяці. Можете засікати час.

Бурхливий розвиток України та перетворення її на регіонального суб'єкта – ще попереду, але процес розпочнеться не раніше падіння недоімперії. Це наша місія. Тому наберемося терпіння і прискоримо разом цей момент.