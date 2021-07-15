В Україні похолодає до +20 градусів: коли спека почне відступати

Наразі в Україні панує справжня літня спека, стовпчики термометрів сягають +35 градусів, а дощі країну оминають. Однак синоптики прогнозують похолодання, яке розпочнеться 18 липня зі західних областей.

Про те, коли та в яких областях України варто чекати послаблення спеки, читайте у матеріалі.

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В Україну йде похолодання: прогноз у регіонах

Синоптики прогнозують, що знижуватися температура почне із Заходу. Там трохи похолодає вже 18 – 19 липня, а от 22 липня стовпчики термометрів опустяться до +20 градусів.

Північні області прохолода потішить трохи пізніше: 21 – 23 липня там очікують +25…+27 градусів.

На Півдні та Сході свіжішу погоду прогнозують 22 – 23 липня – тоді повітря прогріватиметься до +25…+27 градусів.

В Укргідрометцентрі незначне похолодання на Заході прогнозують з 19 липня. А синоптикиня Наталка Діденко повідомила про прихід свіжішого повітря в Україну вже з 20 липня.



Прогноз погоди у Києві на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo



Прогноз погоди у Львові на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo



Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo



Прогноз погоди в Одесі на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo



Прогноз погоди у Харкові на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo

Погода на 15 – 16 липня