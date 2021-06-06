В Україні поменшало регіонів, що відповідають нормам зеленої зони карантину

6 червня 2021 , 10:53
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Джерело:

сайт МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку поменшало регіонів, які відповідають "зеленим" нормам.

У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 6 червня 2021 року всі області України – "жовті". Однак лише в 11 з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший ніж 4%.

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Наближені до зеленої зони регіони

  • Вінниччина – 1,5%;
  • Закарпаття – 3%;
  • Прикарпаття – 3,6%;
  • Кіровоградщина – 3,5%;
  • Луганщина – 3,6%;
  • Одещина – 2%;
  • Полтавщина – 3,5%;
  • Тернопільщина – 3,7%;
  • Харківщина – 3,3%;
  • Херсонщина – 3,2%;
  • Хмельниччина – 3,6%.

У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.

Розподіл на карантинні зони / Дані МОЗ

Варто зазначити, що за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України – "зелені".

Проте, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в нашій державі кожен регіон перебуває у жовтій зоні.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.
Автор: Олег Васьків