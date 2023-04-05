В Україні прийде потепління, хоч і з дощами: прогноз погоди на 6 квітня

Завтра, 6 квітня, в Україні очікують потепління. Так, на Сході, Півдні та більшості центральних областей упродовж дня очікується +9...+13 градусів тепла.

Водночас холодне повітря охопить Західну частину України, вдень очікується +3...+8 градусів тепла, місцями 0...3 градусів тепла.

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Дощі та мокрий сніг

У Західних областях України прогнозують мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях – невеликий дощ.

На решті території України – без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.

Чи буде вітряно

Вітер Південно-Західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у Північно-Східних областях пориви 15 – 20 метрів за секунду, в Карпатах 25 – 30 метрів за секунду.

Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, на Півдні країни до 7 градусів, вдень 8 – 13 градусів тепла, у Південно-західних областях 12 – 17 градусів, в Карпатах вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Погода в столиці

У Києві 6 квітня вночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом, вдень – без опадів. Вітер Південно-Західний, 7 –12 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 3 градуси тепла, вдень 10 – 12 градусів.

Погода у містах України 6 квітня

Київ – +3…+9

Ужгород – +5…+7

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+4

Тернопіль – +2...+2

Чернівці – 0…+4

Хмельницький – 0...+3

Луцьк – +1...+7

Рівне – +1...+8

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+6

Одеса – ...+11

Миколаїв – +13...+15

Херсон – 15

Сімферополь – +13

Кропивницький – +16

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +16

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13.

Донецьк – +14

Луганськ – +14

Харків – +15...+16

Прогноз погоди на 6 квітня / Скриншот Укргідрометцентр