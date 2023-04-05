В Україні прийде потепління, хоч і з дощами: прогноз погоди на 6 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Завтра, 6 квітня, в Україні очікують потепління. Так, на Сході, Півдні та більшості центральних областей упродовж дня очікується +9...+13 градусів тепла.
Водночас холодне повітря охопить Західну частину України, вдень очікується +3...+8 градусів тепла, місцями 0...3 градусів тепла.
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Дощі та мокрий сніг
У Західних областях України прогнозують мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях – невеликий дощ.
На решті території України – без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.
Чи буде вітряно
Вітер Південно-Західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у Північно-Східних областях пориви 15 – 20 метрів за секунду, в Карпатах 25 – 30 метрів за секунду.
Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, на Півдні країни до 7 градусів, вдень 8 – 13 градусів тепла, у Південно-західних областях 12 – 17 градусів, в Карпатах вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.
Погода в столиці
У Києві 6 квітня вночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом, вдень – без опадів. Вітер Південно-Західний, 7 –12 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 3 градуси тепла, вдень 10 – 12 градусів.
Погода у містах України 6 квітня
- Київ – +3…+9
- Ужгород – +5…+7
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +1...+4
- Тернопіль – +2...+2
- Чернівці – 0…+4
- Хмельницький – 0...+3
- Луцьк – +1...+7
- Рівне – +1...+8
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – 0...+6
- Одеса – ...+11
- Миколаїв – +13...+15
- Херсон – 15
- Сімферополь – +13
- Кропивницький – +16
- Черкаси – +11...+13
- Чернігів – +16
- Суми – +12...+14
- Полтава – +12...+13
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +13.
- Донецьк – +14
- Луганськ – +14
- Харків – +15...+16