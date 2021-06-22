Рятувальники б'ють на сполох: в Україні за вихідні потонули 40 людей, серед них – 6 дітей

Упродовж вихідних 19 – 21 червня в Україні на водоймах загинули 40 людей. Серед них – 6 дітей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, також вдалося врятувати 23 людей. Рятувальники наголосили, що у більшості випадків люди опиняються у небезпечних ситуаціях через власну необережність.

Зауважте Страшні цифри: лише за добу на Київщині потонули 8 людей, серед них є діти

Де відбулися трагедії

На Київському водосховищі 20 червня під час купання загинули відразу 3 членів однієї родини. Серед потонулих – 2 дітей.

На річці Кам'янка 20 червня перевернувся човен. У воді опинилися 7 людей. З них 6 змогли виплисти на берег. Тіло жінки згодом підняли з води.

На Волині 21 червня в озері Світязь потонула дівчина.

Що заборонено

Рятувальники повідомили, що надувний матрац – доволі сумнівний засіб для плавання. Особливо небезпечним він стає на морі. Причиною є те, що там дуже часто підіймається вітер.

Рятувальники закликають українців не легковажити та дотримуватися правил безпеки. Зокрема, пам'ятати, що заборонено:

купатися у місцях, які не призначені для цього;

вилазити на попереджувальні знаки;

купатися наодинці;

дозволятися дітям купатися без супроводу дорослих;

плавати на сторонніх предметах. Зокрема, дошках та камерах від автомобільних шин;

подавати фейкові сигнали прохання про допомогу.

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