Україні потрібен двопалатний парламент, – Безсмертний

28 червня 2021 , 18:02
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Джерело:

24 канал

Під час створення Конституції України 25 років тому затвердили однопалатну структуру парламенту. Наразі ж все змінилось, а тому державі необхідно змінити її на двопалатну.

Таку думку висловив співавтор Конституції України Роман Безсмертний. За його словами, є певна причина, щоб здійснити зміни.

Читайте інтерв'ю Перші розділи – "святая святих": цікаве інтерв'ю зі співавтором Конституції Безсмертним

"Я вважаю, що має бути двопалатний парламент. Україна – надто велика держава з дуже акцентованими регіональними інтересами. Київ не завжди здатний їх абсорбувати", – пояснив Безсмертний.

Також він наголосив на тому, що Конституція загалом потребує вдосконалення, адже її ухвалили в момент трансформації – там залишилось багато посттоталітарного. На думку Безсмертного, це неприпустимо.

Довідка. При такій структурі парламенту обидві палати різняться складом, порядком формування та повноваженнями. Зазвичай одна з палат – верхня, а інша – нижня. У такий спосіб спочатку закони приймає нижня палата, а пізніше їх ухвалює верхня. Що цікаво, верхня палата може лише прийняти або відхилити закон, а не вносити у нього зміни.

Інтерв'ю з Романом Безсмертним про Конституцію України: відео

Двопалатний парламент в Україні: останні новини

  • Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв у червні, що у Верховній Раді немає єдності у питанні щодо переходу на двопалатний парламент.
  • Саме команда президента Володимира Зеленського виступає за те, щоб запровадити в Україні двопалатний парламент. Про це стало відомо від представника президента у Раді Руслана Стефанчука.
  • Варто зауважити, що в Україні думки щодо таких змін досить неоднозначні та різні.
Автор: Тетяна Пасічник