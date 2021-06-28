Україні потрібен двопалатний парламент, – Безсмертний

Під час створення Конституції України 25 років тому затвердили однопалатну структуру парламенту. Наразі ж все змінилось, а тому державі необхідно змінити її на двопалатну.

Таку думку висловив співавтор Конституції України Роман Безсмертний. За його словами, є певна причина, щоб здійснити зміни.

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"Я вважаю, що має бути двопалатний парламент. Україна – надто велика держава з дуже акцентованими регіональними інтересами. Київ не завжди здатний їх абсорбувати", – пояснив Безсмертний.

Також він наголосив на тому, що Конституція загалом потребує вдосконалення, адже її ухвалили в момент трансформації – там залишилось багато посттоталітарного. На думку Безсмертного, це неприпустимо.

При такій структурі парламенту обидві палати різняться складом, порядком формування та повноваженнями. Зазвичай одна з палат – верхня, а інша – нижня. У такий спосіб спочатку закони приймає нижня палата, а пізніше їх ухвалює верхня. Що цікаво, верхня палата може лише прийняти або відхилити закон, а не вносити у нього зміни.

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