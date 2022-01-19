Україні потрібні гендерні квоти на керівні посади у бізнесі

Нещодавно Президентка Європейської комісії, Урсула фон дер Ляєн, висловилася з приводу закону щодо гендених квот в управлінні компаній, що був відкладений ще у 2012 році. "Настав час рухатися вперед. Закон лежить на полиці вже 10 років, але за цей час відбулося багато змін".

Я щиро поділяю цей стейтмент, адже на розгляді в українському парламенті наразі понад 10 проєктів законів, що можуть привести Україну до якісних та кількісних змін у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

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Слово за парламентом

Зокрема, проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у наглядових радах та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків №3193.

Я маю щиру надію на здатність українського парламенту діяти в інтересах людей, адже ухвалення даного законопроєкту дозволить справедливо допредставити жінок у секторах, де їх традиційно було дискриміновано.

Адже глобально компанії, де жінки та чоловіки рівномірно представлені в управлінні, або хоча би мали на це натяк, були більш успішними.

При цьому введення юридичних вимог прискорило темпи прогресу до більш гендерно збалансованого представництва.

Рівняння на Норвегію

Наприклад, Норвегія була першою європейською країною, яка у 2008 році ухвалила зміни до законодавства, що передбачають гендерні квоти на керівні посади у бізнесі.

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Тому не варто боятися якісних змін у сфері гендерної рівності, адже від цього виграють усі – і жінки, і чоловіки!

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