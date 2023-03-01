Чого бояться партнери: військовий оглядач відповів на аргументи проти надання авіації

Питання постачання військової авіації, яка вкрай необхідна Україні для повноцінного закриття неба, досі не вирішено. Деякі американські посадовці говорять, що надання Україні F-16 не на часі, але так само вони говорили про танки Abrams.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Україні ніхто не відмовляв у наданні авіації, натомість тривають дискусії щодо моделей, термінів та інших питань пов'язаних з можливими постачаннями.

Читайте також Конгрес тисне на Пентагон щодо постачання F-16 Україні, – WP

Україні ніхто не відмовив

Олександр Мусієнко зазначив, що Україна ні від кого не отримувала чіткої відмови щодо постачання літаків. Він наголосив, що зараз лише тривають дискусії та перемовини щодо ймовірного постачання.

Посилаючись на слова заступника міністра оборони США Коліна Каля, щодо недоцільності передачі Україні саме F-16, Мусієнко розповів, що теж саме він казав щодо танків Abrams, які США все ж вирішили постачати Україні.

Він наводив аргументацію, до неї можна було дослухатись. Вага танка, авіаційне пальне, яке для них потрібне, логістика тощо. І тут проходить час, а США ухвалюють рішення про передачу Україні танків,

– сказав Мусієнко.

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що не варто ставитись до слів Коліна Кая легковажно, оскільки його думка впливає на президента США й сам Джо Байден говорив, що його аналітики не бачать сенсу передавати Україні літаки зараз.

Олександр Мусієнко назвав кількість західних літаків, які забезпечать Україні контроль над небом: дивіться відео

Але при цьому, за словами Мусієнка, подібний шлях проходили практично всі типи важкого озброєння, коли спочатку були відмови, потім дискусії, а в результаті рішення про постачання були ухвалені.

Чи потрібні літаки взагалі

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що партнери України занепокоєні щільним розташуванням систем ППО як в Україні, так і в Росії. Через це жодна зі сторін не може здобути перевагу в повітрі.

Олександр Мусієнко вважає, що Україна не може здобути перевагу в повітрі, тому що у неї менше літаків, ніж у Росії. Він переконаний, що у випадку, якщо Україна отримає 100 літаків західного зразка, то разом із наявним авіапарком це забезпечить серйозну перевагу в повітрі на окупованих територіях.

"Якщо вже йде мова, що питання щодо авіації відтерміновується, хоча ми будемо наполягати й далі та говорити, що це потрібно якомога швидше, тоді нам потрібно це бодай якось компенсувати ракетами дальністю 150 і більше кілометрів", – зазначив Олександр Мусієнко.

Україна очікує авіацію від партнерів: що відомо