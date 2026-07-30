У росіян не вистачає "правильних" ракет: генерал-лейтенант розібрав атаку по Україні 30 липня

У ніч на 30 липня Росія атакувала одразу кілька регіонів України, зокрема Івано-Франківськ, Львів, Київ, Полтаву та Дніпро. Для ударів ворог застосував різні типи ракет, частина з яких спочатку була призначена для ураження зовсім інших цілей.

Генерал-лейтенант, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому росіяни використовують морські, авіаційні та зенітні ракети проти наземних об'єктів. Він також розповів, які системи та ракети-перехоплювачі потрібні Україні для посилення захисту від балістики.

Росіяни використовують ракети не за призначенням

Росія може завдавати ударів по багатьох регіонах України, насамперед завдяки балістичним ракетам. Окрім штатних "Іскандерів-М", які розробляли для ураження наземних цілей, окупанти застосовують інші типи озброєння, оскільки наявних запасів таких ракет їм не вистачає.

Вони вважають, що балістичних ракет їм недостатньо, тому залучають морські ракети "Онікс" і "Циркон", а також авіаційні ракети,

– пояснив Романенко.

Для атак по українських містах російські війська використовують ракети Х-22, які запускали з літаків дальньої авіації Ту-22М3. Це старі надзвукові ракети, створені для ударів по великих морських цілях, зокрема авіаносцях, однак тепер Росія спрямовує їх по наземних об'єктах.

Ракети призначалися для ураження авіаносців, а тепер їх застосовують саме по наземних цілях,

– наголосив генерал-лейтенант.

Росіяни також запускають по Україні зенітні ракети комплексів С-300 та С-400, пристосовуючи їх до ударів по землі. Такий набір озброєння дозволяє ворогу атакувати різні регіони, хоча частина використаних ракет початково не була призначена для подібних завдань.

Україні потрібні нові ракети-перехоплювачі

Захист від російської балістики потребує не лише додаткових батарей Patriot, а й достатньої кількості антибалістичних ракет до них. Україна має посилювати військову та дипломатичну роботу, щоб отримувати перехоплювачі для комплексів PAC-2, а також нові розробки для модернізованих систем PAC-3.

Американці вже розробили й випробували дешевшу антибалістичну ракету для модернізованого комплексу PAC-3. Було б добре провести її випробування в бойових умовах в Україні,

– зазначив Романенко.

Йдеться про ракету ACE, яка має стати дешевшою альтернативою перехоплювачу MSE. Паралельно Україна розвиває власні проєкти протиракетного захисту, зокрема систему FREYJA від Fire Point, яка за своїми параметрами наближена до комплексу PAC-2.

Там є багато рішень, які можна інтегрувати й отримати швидкий та ефективний розвиток, якщо об'єднати окремі проєкти,

– пояснив генерал-лейтенант.

Українські розробники вже співпрацюють у цьому напрямку з європейськими компаніями, поєднуючи напрацювання у сфері антибалістичного захисту. Американська сторона також могла б долучитися до цієї роботи технологіями та новими ракетами-перехоплювачами.

Україна втратила три роки на посилення ППО

Працювати над модернізацією батарей PAC-3 потрібно було ще три роки тому, щоб у перспективі вони могли перехоплювати складніші балістичні цілі, зокрема ракету "Орешник". Тоді такі пропозиції визнали несвоєчасними, тому зараз Україні доводиться надолужувати втрачений час і шукати антибалістичні ракети одразу за кількома напрямками.

Тоді сформулювали, що це не на часі. Ми втратили три роки, а тепер намагаємося наздогнати ситуацію та енергійно працювати над отриманням антибалістичних ракет,

– зазначив Романенко.

Україна також неодноразово чула обіцянки щодо додаткових систем Patriot. Київ просив щонайменше 25 батарей, а Дональд Трамп говорив про можливість передати кілька десятків установок, однак ці заяви досі не перетворилися на конкретні постачання.

Треба дуже критично, раціонально і прагматично ставитися до того, що говорять, і до того, що насправді реалізують. За п'ятий рік війни ми вже цього навчилися,

– наголосив генерал-лейтенант.

Отримання систем і ракет-перехоплювачів залишається предметом складної військово-дипломатичної роботи з партнерами. Україна продовжує домагатися конкретних рішень, водночас оцінюючи не публічні заяви союзників, а фактичні обсяги та строки постачань.

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