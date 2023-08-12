Змінить ситуацію у війні: що Україні потрібно для ефективного використання F-16

Передача Україні американських винищувачів F-16 повинна дозволити українським військовим здобути перевагу в небі. Однак самої передачі літаків буде недостатньо. Потрібно ще ракети та бомби, які на F-16 можна використовувати набагато ефективніше, аніж на радянських літаках, що зараз є в України.

Минуло три місяці відтоді, як авіаційна коаліція оголосила про готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Після десятиліть експлуатації F-16 все ще залишаються одними з найкращих і найпоширеніших винищувачів у ВПС США та ВПС інших країн НАТО.

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F-16 може розкрити весь потенціал західних ракет в Україні

З того часу українські війська розпочали наступ на Півдні, а окупанти пішли в контрнаступ на північному сході. Як пише The Telegraph, активізація бойових дій не викликала в європейських столицях справжнього відчуття терміновості щодо постачання F-16.

Хоча F-16 швидкий і маневровий та має багаторежимний радар, однак ці характеристики не роблять його набагато кращим за український парк, який складається з радянських винищувачів Су і МіГ.

У статті The Telegraph йдеться, що саме те, що може з'явитися під крилами F-16, має змінити ситуацію у війні України з Росією. Зокрема, F-16 сумісний з великим набором ракет і бомб, деякі з яких Штати та інші союзники вже передали Україні. Інші типи озброєння можуть надійти невдовзі після передачі F-16.

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Найважливішим у цих боєприпасах є те, що деякі з них мають дуже велику дальність польоту. Зокрема, бомби JDAM, протикорабельні ракети "Гарпун" і різноманітні крилаті ракети наземного базування.

Крилата ракета Joint Air to Surface Standoff Weapon (JASSM) може вражати російські сили на відстані сотень кілометрів.

Ескадрилья F-16 з боєприпасами великої дальності може вражати російські цілі по всій довжині окупованої Росією України, включно з Кримським півостровом. Вона може вражати російські військові кораблі в їхніх портах або по більшій частині Чорного моря. Він може запускати ці боєприпаси, не покидаючи відносно безпечного повітряного простору, контрольованого Україною,

– мовиться у статті.

Україна може отримати перевагу в повітрі завдяки F-16

Як пише The Telegraph, вплив, який можуть мати дальні авіаудари на військові зусилля України, важко переоцінити. Автор статті нагадує про удари української авіації по окупованих територіях завдяки ракетам HARM, Storm Shadow, SCALP та JDAM, під які адаптували радянські літаки.

Україні вдалося мінімізувати втрати авіації завдяки тому, що з'явилася можливість завдавати ударів на відстані, не заходячи в зону ураження російської ППО.

Ескадрилья або дві ескадрильї F-16 – скажімо, кілька десятків винищувачів – можуть перетворити цей повітряний глухий кут на фактичну перевагу Києва у повітряній війні,

– зазначає автор.

F-16 повністю сумісний з усіма сучасними боєприпасами західного виробництва, а також з великою кількістю інших боєприпасів, які Україна ще не отримала, але може отримати незабаром.

Винищувач F-16 – це літак, на основі якого НАТО розробляє свої "розумні" бомби і крилаті ракети.

"Тому там, де український Су-27, що запускає ракету HARM по російському об'єкту ППО, змушений використовувати найпростіші і найменш точні режими наведення ракети, F-16 може використовувати зброю з повним потенціалом", – йдеться у матеріалі.

Реальна цінність F-16 для України полягає в тому, що він є платформою для запуску наземних боєприпасів великої дальності, але це не означає, що американський літак не може воювати і в повітрі.