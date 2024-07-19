Капітан ВМС у запасі пояснив, звідки Україна взяла цифру в 128 необхідних F-16

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз для того, аби отримати домінування у повітрі Україні потрібно 128 винищувачів F-16. Однак, на жаль, пройшло 18 місяців, а жоден літак так і не долетів.

Військовий експерт, капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, звідки виникла цифра у 128 необхідних літаків.

Варте уваги Наші пілоти іноді вчать F-16 понад 5 років, українці роблять це за 1,5, – міністр із Нідерландів

Чому Україні потрібно саме 128 літаків

Як зазначив капітан 1 рангу запасу ВМС України, кількість у 128 одиниць F-16 взята з візії розвитку Повітряних сил України, яка була оприлюднена ще у 2019 році. Тоді ВМС розробили стратегію Військово-морських Сил, згодом таку практику підхопили інші види Збройних Сил та Генеральний штаб.

Така цифра виникла якраз від цієї візії. Кількість дуже велика. До кінця 2024 року Україна отримає набагато менше літаків, приблизно ескадрилью – до 20 винищувачів F-16,

– мовив Риженко.

Вкрай важливо забезпечити їм безпечне базування, обслуговування і застосування в інтересах об'єднаних операцій. Зокрема, для Сухопутних військ, потреб протиповітряної оборони України, проведення морських операцій.

Після того як Україна набуде досвід, тоді ця кількість вже нарощуватиметься. Однак до цього також треба готуватися,

– зазначив військовий експерт.

До того ж є ще одна проблема – партнери пообіцяли надати нашій країні літаків F-16 більше, ніж підготували пілотів.