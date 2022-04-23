Україні потрібно більше антиросійських санкцій, – Єрмак поспілкувався з французьким журналістом

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак поспілкувався з журналістом французької TF1 Даріусом Рошебіним. У розмові посадовець, зокрема, порушив теми санкцій проти Росії та виборів у Франції.

Зустріч з представником французького ЗМІ відбулась завдяки відеозв'язку. Про основні тези Андрія Єрмака в інтерв'ю – читайте далі.

Читайте також ЄС планує запровадити 6-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня, – Politico

Маріуполь, санкції, зброя і вибори у Франції

Андрій Єрмак розповів Рошебіну, що росіяни не взяли Маріуполь, натомість запустили черговий фейк про повний контроль над містом. Ситуація залишається складною, однак боротьба за Маріуполь триває. Українські захисники при цьому постійно контактують з військовим командуванням.

Стосовно виборів президента Франції, Єрмак висловив сподівання, що підтримка країною територіальної цілісності України та нашого суверенітету у будь-якому випадку збережеться і буде лише посилюватись, адже французький народ – на боці України.

Не пропустіть Зеленський та Джонсон домовились про постачання Україні важкого озброєння

Разом з тим очільник Офісу Президента наголосив на необхідності посилення антиросійських санкцій з боку країн Заходу. Він нагадав, що група Макфола – Єрмака підготувала план, який точно застосують у санкційних пакетах проти Росії. Зокрема, пропонується:

нафтове ембарго;

посилення обмежень щодо російського банківського сектора;

визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

Крім того, Єрмак підкреслив потребу України у важкому озброєнні, а також того, що дасть нашій державі захищати повітряний простір під час постійних бомбардувань. Разом з тим, стосовно зброї, нам потрібні танки, засоби протикорабельних атак, MLRS тощо.

Зверніть увагу – росіянам брешуть про одного загиблого на крейсері "Москва": дивіться відео