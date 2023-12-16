В Україні була повітряна тривога: де існувала небезпека

Увечері суботи 16 грудня в Україні знову лунала повітряна тривога. 24 Канал розкаже, що відомо про загрозу.

Будь ласка, перебувайте в укриттях! Подбайте про свою безпеку!

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Що відомо про тривогу увечері 16 грудня

Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару в тих областях, де оголошено тривогу.

На 20:10 це не всі області України – мова про Північ і Схід. Водночас на Півдні та Заході тривоги поки нема.



Карта тривог станом на 20:10 16 грудня 2023 року

О 20:22 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістики. Відповідно, в Україні повідомили про відбій тривоги. За кілька хвилин вся карта змінила колір, ставши світлою.

Близько шостої вечора на Півдні була ракетна небезпека.буде стежити за подіями та оперативно повідомлятиме про новини.