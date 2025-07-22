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24 Канал Новини України В Україні повітряна тривога: де є загроза і яка
22 липня, 17:09
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В Україні повітряна тривога: де є загроза і яка

Ірина Чеботнікова

Близько п'ятої вечора 22 липня в Україні оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розкаже, для яких областей є небезпека.

Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!

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Чому тривога в Україні зараз 22 липня

 

17:16, 22 липня

Моніторингові спільноти вказали, що по балістиці відбій. 

ПС поки не підтвердили.

17:13, 22 липня

Повітряні сили інформують, що на Сумщину летить швидкісна ціль з Курської області.

17:12, 22 липня

Монітори пишуть, що мова про Курщину.

17:10, 22 липня

Половину областей України охопила тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

 