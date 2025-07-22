В Україні повітряна тривога: де є загроза і яка

Близько п'ятої вечора 22 липня в Україні оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розкаже, для яких областей є небезпека.

Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!

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Чому тривога в Україні зараз 22 липня