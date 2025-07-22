В Україні повітряна тривога: де є загроза і яка
Близько п'ятої вечора 22 липня в Україні оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розкаже, для яких областей є небезпека.
Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!
Дивіться також Ворог знову активний на Сумщині та під Покровськом: огляд бойових дій та карти ISW
Чому тривога в Україні зараз 22 липня
Моніторингові спільноти вказали, що по балістиці відбій. ПС поки не підтвердили. Повітряні сили інформують, що на Сумщину летить швидкісна ціль з Курської області. Монітори пишуть, що мова про Курщину. Половину областей України охопила тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Моніторингові спільноти вказали, що по балістиці відбій.
ПС поки не підтвердили.
Повітряні сили інформують, що на Сумщину летить швидкісна ціль з Курської області.
Монітори пишуть, що мова про Курщину.
Половину областей України охопила тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.