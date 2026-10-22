"В Україні працює демократія": політолог пояснив гостру реакцію Польщі щодо року УПА

Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича, що викликало обурення в Польщі. Політолог Петро Олещук зауважив, що закиди польських політиків свідчать про незнання українських законів.

Своєю думкою він поділився в ефірі 24 Каналу.

Чому закиди польських політиків безпідставні?

Експерт наголосив, що українські органи місцевого самоврядування є автономними та повністю незалежними від центральної влади. За його словами, місцевих депутатів обирають громадяни, які й вимагатимуть від них відповіді за ухвалені постанови. Окрім того, спроби польських посадовців тиснути на український уряд виглядають абсурдними.

Петро Олещук підкреслив, що польська сторона демонструє зверхність, адже банально не хоче розібратися у внутрішньому устрої України. На його думку, підхід звинувачувати українців у будь-якій ситуації призводить лише до зростання ксенофобії в самій Польщі.

Це орган місцевого самоврядування. Він від центральної влади незалежний, його обирають місцеві люди, вони з них будуть зрештою і питати. Я не знаю, чого польський уряд у цій ситуації хотів від українського уряду, щоб він заборонив Львівську облраду чи розпустив її? Вони що, вважають, що у нас тут якась диктатура чи тиранія?

– каже Петро Олещук.

Експерт зауважив, що сам вважає подібні рішення несвоєчасними, однак відповідальність за них несуть виключно депутати перед своїми виборцями. Україна демонструє справжні демократичні стандарти, де громадяни самі вирішують долю обранців на виборах, на відміну від автократичної Росії, де вказівки спускають із Кремля.

Нагадаємо, що 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення оголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Ініціатива щодо вшанування пам'яті діячів УПА спровокувала серйозну кризу у відносинах із сусідньою державою. Через дії обласної ради Польща призупинила передачу військової допомоги, а також ініціювала заборону в'їзду до Шенгенської зони на 5 років для автора ініціативи.