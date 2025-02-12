У ЗСУ припинили формування нових бригад: Паліса пояснив причину

В Україні зупинили процес створення нових бригад. Натомість основна увага зосереджена на доукомплектуванні вже існуючих підрозділів.

Таке рішення ухвалили на рівні ставки, про що повідомив заступник керівника Офісу Президента України, полковник Павло Паліса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.

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Чому в Україні зупинили створення нових бригад

В Україні припинили формувати нові бригади, натомість доукомплектовують наявні.

Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази,

– сказав Паліса.

Він також прокоментував ситуацію із постачанням озброєння, наголосивши, що затримки пов’язані передусім із питаннями політичної волі та логістики.

"Є певні затримки у певних видах озброєння. Над цим працює велика команда людей, щоб пришвидшити доставку потрібної Україні зброї, боєприпасів, інших матеріальних засобів, які так необхідні Збройним силам", – додав заступник керівника Офісу президента.