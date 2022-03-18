В Україні прискорять ввезення необхідних товарів: якщо треба прибрати митників, уряд це зробить

Володимир Зеленський доручив прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону, а якщо цьому заважають митники, уряд готовий прибрати їх.

Про це Президент України Володимир Зеленський зазначив під час звернення до українців 18 березня, передає 24 канал.

Увага Зеленський звернувся до українців у 23 день війни

Доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону,

– заявив Володимир Зеленський.

Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства.

Війна – не час для того, щоб бюрократи, кар'єристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям,

– пояснив Президент.

Митники повинні розуміти виклики воєнного часу

Та наголосив, що якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, це потрібно зробити.

Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, – ми це зробимо,

– додав Зеленський.

Не час на бюрократію

На його думку, українські кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно людям. Тож, наголосив, що чекає відповідних рішень до кінця дня. А потім – і підтримки від народних депутатів.

Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України,

– наголосив Президент.

Звернення Володимира Зеленського 18 березня: дивитись відео